Λέσβος

Θετικός στον κορονοϊό άνδρας των ΜΑΤ

Με συμπτώματα πυρετού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώσθηκε άνδρας των ΜΑΤ από τις μονάδες που έχουν έλθει στη Μυτιλήνη προκειμένου να ενισχύσουν την τοπική δύναμη.

Με συμπτώματα εμπύρετου νοσήματος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr δεν χρήζει νοσηλείας κα μετά τον επανέλεγχο του θα τεθεί σε περιορισμό στο χώρο διαμονής του.