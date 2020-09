Καβάλα

Καβάλα: Μετανάστες και πρόσφυγες καθάρισαν την παραλία που μένουν (εικόνες)

Καθάρισαν την παραλία όπου πέρασαν όλο το καλοκαίρι με τις οικογένειές τους οι φιλοξενούμενοι της δομής φιλοξενίας.

Την παραλία μπροστά από την ανοιχτή δομή φιλοξενίας στην Καβάλα, όπου διαμένουν τους τελευταίους μήνες, καθάρισαν πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού Ακτών.

Με προτροπή των στελεχών του Διεθνούς Οργασμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τη συνεργασία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, πρόσφυγες της ανοιχτής δομής φιλοξενίας που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του παλιού στρατοπέδου Ασημακοπούλου, στην περιοχή του Περιγιαλίου, πήραν την πρωτοβουλία και καθάρισαν τμήμα της παραλίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την είσοδο του camp όπου διαμένουν.

Ο Δήμος Καβάλας χορήγησε σακούλες, γάντια, μάσκες και οι πρόσφυγες συγκέντρωσαν όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν κατά μήκος της παραλίας, στην οποία περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους μαζί με τις οικογένειές τους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που κάνουμε για την ευαισθητοποίηση των διαμενόντων στη δομή της Καβάλας, τους παρακινήσαμε να έρθουν να καθαρίσουν την ακτή του Περιγιαλίου. Είναι η ακτή στην οποία κάνουν μπάνιο, ακριβώς απέναντι στην περιοχή στην οποία κινούνται οι διαμένοντες στη δομή», δήλωσε το στέλεχος του ΔΟΜ, Κατερίνα Κακιλή και πρόσθεσε: «Είμαστε χαρούμενοι γιατί αρκετοί άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι γυναίκες, οι οποίες άρχισαν να καθαρίζουν την ακτή. Πιστεύουμε ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και με δική μας πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε τον Δήμο Καβάλας που συνέδραμε σε ό,τι χρειαστήκαμε. Σε όλες τις δομές υπάρχει αυτό το κλίμα συνεργασίας και το πνεύμα ευαισθητοποίησης των ανθρώπων που μένουν σε αυτές. Στην Ελλάδα υπάρχουν δομές που κάνουν πολύ αξιόλογη δουλειά και παίρνουν πολλές πρωτοβουλίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, γιατί θέλουμε να είναι αρμονική η συμβίωση των ανθρώπων που ζουν στη δομή με τους Καβαλιώτες και όλη την τοπική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Κυριάκος Σταυρίδης, σε δηλώσεις του σημείωσε ότι «ο Δήμος συνδράμει την προσπάθεια με οποιοδήποτε μέσον μπορεί να τους διαθέσει και πρέπει αυτή την κίνηση να τη δούμε θετικά και να καλέσουμε και άλλους συνδημότες μας να πάρουν την πρωτοβουλία για τον καθαρισμό των ακτών, γιατί είναι οι ακτές στις οποίες ζούμε, όπως και οι φιλοξενούμενοι στη δομή. Ο δήμος θα στηρίξει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία, που μακάρι να επεκταθεί και να μπορούμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες ενέργειες. Αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενούμε εδώ πρέπει να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα, με κάποια καλή συνεργασία μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα στην πόλη μας και ειδικά σε μια ακτή που χρησιμοποιείται και από τους φιλοξενούμενους. Από εδώ και πέρα θα προχωρήσουμε και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες και θα συνεργαστούμε για να έχουμε μια αρμονική συμβίωση στον τόπο μας».

Eικόνες: kavalapost.gr