Κεφάλλονια

“Ιανός” - Στάνιτσας στον ΑΝΤ1: ετοιμοπόλεμη η Ιθάκη για την κακοκαίρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωπο ήδη με τους ισχυρούς ανέμους είναι το νησί, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Ζακύνθου.