Ηλεία

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε το τροχαίο.

Νεκρός είναι νεαρός οδηγός, μετά από τροχαίο στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης Καβασίλων.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο οδηγός οχήματος έχασε τον έλεγχό του – κάτω από άγνωστες συνθήκες – και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ενός οχήματος ανασύρθηκε νεκρός από την Πυροσβεστική, ενώ οι τραυματίες δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή: ilia.news