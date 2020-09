Θεσπρωτία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα νοσηλευτές και αστυνομικοί μετά από επαφή με κρούσματα

Σε συναγερμό οι δύο Υπηρεσίες, μετά την επαφή των εργαζόμενων με τα κρούσματα.

Συναγερμός σήμανε στην Ηγουμενίτσα όπου νοσηλευτές και αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τέσσερα ασυνόδευτα ανήλικα, που στη συνέχεια διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Πρόκειται για τέσσερα αδέλφια από τη Συρία, ηλικίας από 4 έως 16 ετών, τα οποία περιφέρονταν στους δρόμους της πόλης, όπου και τα εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τα παιδιά σε ξενοδοχείο, ενώ εξετάστηκαν και από νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας.

Μετά τη διάγνωση των παιδιών, δύο νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και 11 αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τα παιδιά τέθηκαν σε καραντίνα και αναμένεται να υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό.

Το μέλλον των παιδιών παραμένει αβέβαιο, αφού καμία υπηρεσία δεν τα αναλαμβάνει.