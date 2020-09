Θεσσαλονίκη

Διασώστης έπεσε θύμα κλοπής εν ώρα εργασίας

Απίστευτο περιστατικό με θύμα διασώστη του ΕΚΑΒ, που έπεσε θύμα κλοπής εν μέσω διάσωσης!

Θύμα κλοπής έπεσε ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην πλατεία αρχαίας αγοράς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την ώρα που παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00 την Πέμπτη, όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για 23χρονη τοξικομανή, η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσε πρώτα το όχημα ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια δύο ασθενοφόρα, με τον οδηγό του πρώτου να παρέχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Όταν ο διασώστης επέστρεψε στο όχημα, διαπίστωσε ότι κάποιος του είχε αρπάξει το κινητό.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή ο δράστης.

Ομάδα αλλοδαπών, πακιστανικής υπηκοότητας υπέδειξε ως δράστη έναν Αλγερινό, ο οποίος αποχώρησε από το σημείο λίγο πριν την άφιξη της Αστυνομίας.

Πηγή: thestival.gr