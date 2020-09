Σάμος

Σάμος: Χειροπέδες σε “υποκινητή” για τη φωτιά στο ΚΥΤ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε και ένας 20χρονος. Σε εξέλιξη η προανάκριση και οι έρευνες.

Συνελήφθη στη Σάμο, έπειτα από έρευνα της τοπικής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, 42χρονος Σύρος, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της διέγερσης στη διάπραξη εγκλημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε και ένας 20χρονος από την Γκάμπια, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας ηχητικά και γραπτά μηνύματα σε εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υποκινούσαν άλλους αλλοδαπούς στη διάπραξη έκνομων ενεργειών, που σχετίζονται με την πρόσφατη πυρκαγιά κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Σάμο.

Την προανάκριση και τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου.