Θεσσαλονίκη

Πυροβόλησε με καραμπίνα τη γειτόνισσά του

Απίστευτο περιστατικό μεταξύ δύο γειτόνων στη Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθη ένας 75χρονος που τραυμάτισε με την καραμπίνα του την 67χρονη γειτόνισσά του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Λαγκαδά.

Ο ηλικιωμένος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με γειτονικό του ζευγάρι, τραυμάτισε 67χρονη γυναίκα με χρήση κυνηγετικού όπλου.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.