Έβρος

Επεισόδιο στον Έβρο: Στον εισαγγελέα ο κτηνοτρόφος που κατηγορείται για ρατσιστική επίθεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν και συνάδελφοι τους προς ένδειξη συμπαράστασης. Το χρονικό του συμβάντος.

Την πόρτα της Εισαγγελίας Αλεξανδρούπολης πέρασε σήμερα Παρασκευή ο 32χρονος κτηνοτρόφος από τις Φέρες που προσπάθησε να σταματήσει και να παραδώσει στην Αστυνομία οχτώ Τούρκους που εισήλθαν την περασμένη Δευτέρα παράνομα σε ελληνικό έδαφος από τα σύνορα του Έβρου.

Ο κτηνοτρόφος συνεπλάκη με την ομάδα των Τούρκων, ενώ η καραμπίνα που κρατούσε εκπυρσοκρότησε δύο φορές κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες τόσο τους οχτώ Τούρκους όσο και στον κτηνοτρόφο.

Η σύλληψη του κτηνοτρόφου προκάλεσε όπως ήταν φυσικό τον ξεσηκωμό των συναδέλφων του οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Θέση για το θέμα πήρε, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο πρόεδρος των Συνοριακών Φυλάκων Έβρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, ο οποίος στάθηκε στη βοήθεια που προσφέρουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στους συνοριοφύλακες.

«Εδώ και χρόνια και ειδικότερα τους τελευταίους έξι μήνες ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός κόσμος της ευρύτερης περιοχής των Φερών ήταν αρωγός και συμπαραστάτης των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης των ενόπλων δυνάμεων στην προσπάθεια της διασφάλισης των συνόρων της πατρίδας μας από την βίαιη και μαζική εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών. Σήμερα ένας νέος άνθρωπος , ένας κτηνοτρόφος της περιοχής οδηγείται στην δικαιοσύνη κατηγορούμενος σύμφωνα με το ρατσιστικό νόμο, ενώ προσπάθησε να βοηθήσει στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ μας δεν πρόκειται να κοπούν ποτέ. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Πηγή: e-evros.gr