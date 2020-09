Κυκλάδες

Μύκονος: νέο χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των διακινητών. Ο 30χρονος αλλοδαπός που δήλωνε άνεργος, αλλά νοίκιαζε δυο σπίτια.

Στα ίχνη δυο αλλοδαπών που διακινούσαν ναρκωτικά στο «νησί των ανέμων» έφτασαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, σε συνεργασία με το τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Αρχικά εντοπίστηκε ένας 30χρονος, ο οποίος αν και δήλωνε άνεργος νοίκιαζε δυο κατοικίες στη Μύκονο και μαζί με έναν συνομήλικό του, ο οποίος είχε πρόσφατα έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία, είχαν αναπτύξει πλούσια δράση στη διακίνηση ναρκωτικών στο κοσμοπολίτικο νησί.

Κατόπιν παρακολουθήσεως και με τη βοήθεια της σκυλίτσας “Ugly», εντόπισαν τα ναρκωτικά στην περιοχή «Αγία Σοφία».

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε συσκευασίες με ρύζι, σε βαλίτσα και σε κουτάκια από παυσίπονα. Στη δεύτερη κατοικία βρέθηκαν και περίπου 20.000 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν, ποσότητα κοκαΐνης 756,92 gr, ακατέργαστης κάνναβης 212,92 gr και χάπια MDMA 67,38 gr.

Εκτός από τη δίωξη για τη διακίνηση των ουσιών οι δύο αλλοδαποί διώκονται και για παράβαση περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005.

Είναι το πέμπτο "χτύπημα" στη διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο τους τελευταίους δύο μήνες που γίνεται με τη συνεργασία των υπηρεσιών Αστυνομίας και Λιμενικού.