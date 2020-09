Φθιώτιδα

“Ιανός”: τεράστια προβλήματα και καταστροφές στη Φθιώτιδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεκόπη η συγκοινωνία από Λαμία προς Καρπενήσι. Δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί στις κλήσεις για άντληση υδάτων η Πυροσβεστική.

Μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία αλλά και η πολιτική προστασία στη Φθιώτιδα αφού η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε το μεσημέρι, έχει δημιουργήσει πληθώρα από προβλήματα σε πολλά χωριά 10 και 12 χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας.

Τα ακόμα και ξεχασμένα ρέματα έχουν κουβαλήσει φερτά υλικά και νερά μέσα σε κατοικημένες περιοχές σε αρκετά χωριά, ενώ χωματουργικά μηχανήματα των δήμων αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς προσπαθούν να εκτρέψουν τα νερά έξω από κατοικημένες περιοχές.

Σε πολλά χωριά έχουν δημιουργηθεί ποτάμια τα οποία διασχίζουν κάθετα τους δρόμους με συνέπεια να διακόπτεται η συγκοινωνία κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο σε αρκετά σημεία.

Μετά από περίπου 2 ώρες έντονης βροχόπτωσης, διεκόπη η συγκοινωνία από Λαμία προς Καρπενήσι 15 χιλιόμετρα μετά τη Λαμία λίγο πριν το χωριό Ζηλευτό ενώ δυσκολία υπάρχει και πριν στο χωριό Λιανοκλάδι αφού διάφορα ρέματα φούσκωσαν μέσα στο χωριό βγήκαν στο δρόμο τον οποίο διασχίζουν κάθετα με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Μάλιστα ένας χείμαρρος στο Ζηλευτό έχει παρασύρει και αυτοκίνητα που ήταν εντός του χωριού.

Οι πυροσβέστες δεν προλαβαίνουν τις αντλήσεις τα Λουτρά Υπάτης και το Λιανοκλάδι καθώς οι κλήσεις είναι διαρκείς. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ αντίθετα στη Λαμία βρέχει σποραδικά και χωρίς μεγάλη ένταση.

Φωτογραφίες: Lamiareport