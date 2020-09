Φθιώτιδα

“Ιανός”: μετρά τις πληγές της η Λαμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πνίγηκε» το αεροδρόμιο της Λαμίας. Διεκόπη η κυκλοφορία. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να διώξουν τα νερά μέσα από σπίτια και υπόγεια...

Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στα χωριά της Λαμίας και μαζί τους πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και χειριστές μηχανημάτων που επιχειρούσαν σε πολλές περιοχές ακολουθώντας την πορεία που είχαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι αυτή την ώρα διάφοροι χείμαρροι στα καμποχώρια της Λαμίας συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο αλλά και μέσα στα χωριά. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα έχουν χτυπήσει μια περιοχή η οποία έχει ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την Λαμία και έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Η πόλη της Λαμίας δεν αντιμετώπισε ακραίες καταστάσεις παρά το γεγονός ότι απειλήθηκε με έντονη βροχόπτωση μέσα στη νύχτα.

Η προσοχή είναι στραμμένη στον Σπερχειό ποταμό και τα όρια της αντοχής του ιδιαιτέρα στην περιοχή που είναι το χωριό Κόμμα 8 χιλιόμετρα νότια της Λαμίας. Συνεργεία της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Λαμίας βρίσκονται στο ποτάμι το οποίο δείχνει μέχρι στιγμής να αντέχει την ένταση της βροχόπτωσης. Αντίθετα μικρά γεφύρια και δρόμοι στην περιοχή της Μακρακώμης δεν άντεξαν. Έχουν παρασυρθεί από τα νερά δημιουργώντας εμπόδια στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων.

Η αρχή έγινε από τα χωριά γύρω από τα Λουτρά Υπάτης χθες το μεσημέρι και συνεχίστηκε στα χωριά γύρω από το Λιανοκλάδι χθες το απόγευμα, και η νύχτα ήταν εφιαλτική για τα χωριά νότια της πόλης της Λαμίας γύρω από το Μοσχοχώρι, την Ηράκλεια και τη Δαμάστα. Προβλήματα υπάρχουν στο χωριό 'Αγιος Στέφανος του Δομοκού που αποκλείστηκε από τα νερά που κατέβηκαν από την βόρεια πλευρά του όρους Όθρυς.

Τα ξημερώματα οδηγοί με τα αυτοκίνητά τους ακινητοποιήθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο μέσα στα νερά με την πυροσβεστική να προσπαθεί να τους απεγκλωβίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κλήσεις για άντληση υδάτων από υπόγεια στην πυροσβεστική είναι εκατοντάδες μεταξύ των οποίων και κλήσεις μέσα στην πόλη της Λαμίας ενώ ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου από και προς τη Λαμία παραμένει κλειστό όπως ο δρόμος από Λαμία για Καρπενήσι, η ΠΕΟ Λαμίας - Αθηνών ενώ σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται και στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Δομοκού. Στο αεροδρόμιο της Λαμίας όπου σταθμεύουν πυροσβεστικά αεροπλάνα το ύψος του νερού ξεπερνά τα 60 εκ. με μηχανήματα του Δήμου της Λαμίας και της Περιφέρειας Στερεάς να προσπαθούν να ανοίξουν δίοδο για να φύγουν τα νερά.

«Μετρούμε ακόμη τις πληγές μας ενώ όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχυμένες και από γύρω περιοχές προσπαθούν να διώξουν τα νερά μέσα από σπίτια και υπόγεια. Οι βασικές υποδομές μας άντεξαν». σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Καρακάτζας που λίγο πριν το ξημέρωμα ολοκλήρωσε μαζί με τον περιφερειάρχη Φάνη Σπανό ολονύκτια περιοδεία στην Φθιώτιδα και την Βοιωτίας περνώντας απ όλα τα κρίσιμα σημεία

«Τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται με διαρκείς μεταβολές στη θέση και στην ένταση. Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Περιφέρεια και Δήμοι είμαστε σε ετοιμότητα και επιχειρούμε όπου απαιτηθεί. Απαραίτητο είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τις μετακινήσεις και γενικά τις ενέργειές μας, γιατί έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας» γράφει ο περιφερειαρχης κ. Σπανός στον προσωπικό του λογαριασμό στο FB λίγο πριν το ξημέρωμα με την ολοκλήρωση της περιοδείας του στα κρίσιμα σημεία .

Από νωρίς το πρωί κλιμάκιο των μηχανικών τις Περιφέρειας ξεκίνησε ήδη τις καταγραφές και την αποτίμηση των ζημιών όπως επίσης και τις αναγκαίες και άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε περιοχές που έχει σταματήσει το φαινόμενο και έχουν απομακρυνθεί τα νερά . Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη «ένα μεγάλο τμήμα του κάμπου της Λαμίας έχει μετατραπεί σε λίμνη και το ξημέρωμα διαπιστώνονται πολλές ζημιές ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα».