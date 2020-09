Καρδίτσα

“Ιανός”: νεκρός ο άνδρας που αγνοούνταν στην Καρδίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα μας, η οποία μετρά δύο νεκρούς.

Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος που αναζητούσαν από χθες οι Αρχές στην Καρδίτσα, η οποία επλήγη από την κακοκαιρία "Ιανός".

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, από την περιοχή Μαγουλίτσας Καρδίτσας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Φάρσαλα, είναι το πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από συνεργεία της Πυροσβεστικής από το σπίτι της, στον οικισμό Βασιλί Φαρσάλων, όπου διασώθηκαν και πολλά άλλα άτομα από σπίτια και την εκκλησία όπου είχαν καταφύγει αρκετοί για να σωθούν.

Ακόμα μία γυναίκα αγνοείται στην Καρδίτσα. Πρόκειται για μια 40χρονη γυναίκα στο Μουζάκι η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Πάμισου ποταμού, όταν επιχείρησε να περάσει τον πλημμυρισμένο δρόμο με το αυτοκίνητο της.

Η πόλη της Καρδίτσας, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Νούσιος, δέχθηκε τεράστιες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα δρόμοι και σπίτια να πλημμυρίσουν με το ύψος του νερού να φτάνει και το ένα μέτρο. Επίσης, στον οικισμό "Μαύρικα" όπως και σε άλλα χωριά του δήμου Καρδίτσας, όλη τη νύχτα βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες διάσωσης πολιτών. Υπάρχουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ απειλούνται και άλλες περιοχές του δήμου από την μετακίνηση τεράστιων ποσοτήτων νερού.

Στον δήμο Μουζακίου, μεγάλο τμήμα του περιφερειακού δρόμου κατά μήκος του ποταμού Πάμισου έχει καταρρεύσει, γκρεμίζοντας και ένα κομμάτι του Κέντρου Υγείας Μουζακίου. Η κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Νούσιο συνεχίζει να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς ο φόβος αυξάνεται με τις υπερχειλίσεις ποταμών και χειμάρρων.