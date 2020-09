Κορινθία

“Ιανός”: πλημμύρες και απόγνωση στην Κορινθία

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έκλεισε η εθνική οδός Ισθμού - Επιδαύρου...

Προβλήματα με πλημμύρες έχει προκαλέσει ο «Ιανός» σε περιοχές της ανατολικής Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν γίνει 16 κλήσεις από τις περιοχές των Λουτρών της Ωραίας Ελένης και της Αλμυρής για απαντλήσεις υδάτων, ενώ με απόφαση της Αστυνομίας έχει κλείσει, για προληπτικούς λόγους, η εθνική οδός Ισθμού - Επιδαύρου, από το 3ο έως το 34ο χιλιόμετρο.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής, «μόνο στην παραλιακή περιοχή των Κεχριών υπάρχουν προβλήματα» και εξήγησε: «Λόγω των βροχοπτώσεων, το βουνό που βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων και τον περασμένο Ιούλιο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά, "κατέβασε" νερά στην παραλιακή περιοχή των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια προβλήματα με πλημμύρες, ενώ πέτρες έχουν πέσει στο οδόστρωμα της λεωφόρου Επιδαύρου».

«Αυτήν την ώρα», σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «συνεργεία της Πυροσβεστικής προχωρούν σε απαντλήσεις υδάτων, ενώ άλλα συνεργεία της περιφέρειας Πελοποννήσου καθαρίζουν τους δρόμους».

Επίσης, ο Αναστάσιος Γκιολής ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «είχαμε φροντίσει, ως περιφέρεια Πελοποννήσου, να βγάλουμε από το πρωί της περασμένης Πέμπτης δεκάδες μηχανήματα, προκειμένου να καθαρίζουν ρέματα, αυλάκια και φρεάτια».