Ηράκλειο

“Ιανός”: Κεραυνός προκάλεσε έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΗ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Κατέρρευσε μπαλκόνι πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Έντονη ήταν η καταιγίδα που έπληξε το Ηράκλειο της Κρήτης, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, προκλήθηκε έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΗ στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο τμήμα του Εθνικού Δικτύου από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο.

Ακολούθησαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Μάλιστα, ανά διαστήματα κοβόταν και επανερχόταν η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές.

Ωστόσο σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ στο Ηράκλειο, Παύλο Βαρδουλάκη, δεν έχει προκληθεί ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, ενώ τα συνεργεία της Υπηρεσίας είναι επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.

Χείμαρροι οι δρόμοι - ακινητοποιήθηκαν αυτοκίνητα

Σε χείμαρρους μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι, με φερτά υλικά να γεμίζουν το οδόστρωμα και τα φρεάτια να ξεχειλίζουν. Ο όγκος του νερού ανάγκασε αυτοκίνητα να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Μάλιστα, ορισμένα σημεία ήταν σχεδόν απροσπέλαστα λόγω της βροχόπτωσης, όπως το σημείο κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής στη Νέα Αλικαρνασσό και η ιρλανδική διάβαση στον Κατσαμπά.

Έπεσε μπαλκόνι στη Νέα Αλικαρνασσό

Στις παράπλευρες απώλειες της καταιγίδας είχαμε και την πτώση ενός μπαλκονιού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Το μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στα οποία προκλήθηκαν πολύ σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι απώλειες ήταν μόνο υλικές και δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο από το ΚΡΗΤΗ ΤV:

Προβλήματα στις πτήσεις

Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε η καταιγίδα και στις πτήσεις, καθώς στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα αεροσκάφη. Οι πτήσεις προωθήθηκαν για προσγείωση σε Αθήνα, Χανιά και Κω.