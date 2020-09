Αχαΐα

Νεκρή μάνα 4 παιδιών σε τροχαίο

Η 30χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε σε γκρεμό.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό.

Η οδηγός, μία μάνα τεσσάρων παιδιών, υπό άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων στην περιοχή Κομπηγάδι.

Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκαν αμέσως και έφθασαν στον τόπο του τροχαίου για να την απεγκλωβίσουν. Ωστόσο, όταν κατέβηκαν στον γκρεμό, ήταν πλέον αργά, καθώς η 30χρονη γυναίκα είχε, ήδη, χάσει τη ζωή της.

Ένα ακόμη στοιχείο που σοκάρει είναι πως η γυναίκα που είναι μάνα 4 παιδιών, όταν έπεσε στον γκρεμό πρόλαβε να τηλεφωνήσει (!) στον άνδρα της και αυτός αμέσως ενημέρωσε αστυνομία και πυροσβεστική.

ΠΗΓΗ: Tempo24.gr