Λασιθίου

Διπλός σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο σεισμοί μέσα σε μισή ώρα στην Κρήτη, δύο μόλις ημέρες μετά τα 5,3 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Άρβης.

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:31 το πρωί στην Κρήτη, δύο μόλις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στον θαλάσσιο χώρο 40 χλμ ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ζάκρου, από όπου προήλθε και ο σεισμός της Παρασκευής.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χλμ, γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σχεδόν σε όλο το νησί.

Μισή ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σεισμός 4,1 Ρίχτερ προς το άλλο άκρο του νησιού και συγκεκριμένα 52 χλμ δυτικά της Παλαιόχωρας Χανίων. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 23.5 χλμ.