Καρδίτσα

“Ιανός”: βρέθηκε νεκρός ο άνδρας που αγνοούνταν στην Καρδίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους τρεις έφθασαν οι νεκροί στη χώρα μας από το πέρασμα της κακοκαιρίας "Ιανός".

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στη χώρα μας από το φονικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός".

Ο 62χρονος άνδρας, που αγνοούνταν από το Σάββατο στην Καστανιά Καρδίτσας, αποτελεί τον τρίτο νεκρό από την κακοκαιρία στην Ελλάδα. Το σπίτι του 62χρονου καταπλακώθηκε από πέτρες και βράχους, μετά από κατολίσθηση που προκάλεσε η νεροποντή, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η στέγη.

Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έδινε μάχη από την πρώτη στιγμή να εντοπίσει τον άτυχο άνδρα και τελικά τον βρήκε το πρωί νεκρό μέσα στο σπίτι του, καταπλακωμένο από χώματα και πέτρες.

Συνολικά η Καρδίτσα μετρά δύο νεκρούς, μία αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, επιχειρήσεις, κατοικίες και στην αγροτική παραγωγή, με την τοπική κοινωνία να μην έχει ακόμα συνέλθει από αυτό το πρωτόγνωρο φυσικό φαινόμενο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, μιας 43χρονης οδηγού, η οποία αγνοείται στην περιοχή του Μουζακίου, αν και το αυτοκίνητό της βρέθηκε χθες. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες βοσκοί που βρίσκονται σε κτηνοτροφική μονάδα στο Μακρυχώρι, παραμένουν στον χώρο και δεν επιθυμούν να τους μεταφέρουν σε άλλο σημείο. Σήμερα θα γίνει προσπάθεια από τις αρμόδιες αρχές να τους προμηθεύσουν με είδη πρώτης ανάγκης.

Εκατοντάδες είναι οι κλήσεις που γίνονται από κατοίκους για αντλήσεις νερού σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ από χθες οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της πόλης της Καρδίτσας δίνουν το δικό τους αγώνα, για να επανέλθουν στην κανονικότητα. Το νερό που μετατράπηκε σε λάσπη «τρύπωσε» σε καταστήματα και σπίτια, ενώ το τραγικό τοπίο συμπληρώνουν μισογκρεμισμένα κτίρια, κυρίως στο κέντρο της πόλης.

Στον δήμο Μουζακίου η εικόνα του γκρεμισμένου κτιρίου του Κέντρου Υγείας δείχνει τη σφοδρότητα και την ένταση της κακοκαιρίας, ενώ τεράστιες και ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές γενικότερα στις υποδομές. Στον δήμο Παλαμά, η στάθμη του νερού στις κοινότητες Βλοχού και Μεταμόρφωσης είναι σε οριακό σημείο. Πρόκειται για περιοχές που το 1994 πλημμύρισαν με ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, στον ίδιο δήμο, δύσκολη είναι η κατάσταση και στην κοινότητα Καλογριανών, τα οποία έχουν πλημμυρίσει.

Ένα σημαντικό κομμάτι της καταστροφής που θα επηρεάσει και την οικονομία της περιοχής, είναι η εικόνα που παρουσιάζει η αγροτική παραγωγή μετά την επέλαση του «Ιανού». Οι αγρότες δεν πρόλαβαν να συγκομίσουν την παραγωγή τους, η οποία δέχθηκε τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να πουλήσουν και να εισπράξουν. Όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, επιθυμούν από την πολιτεία ταχείς διαδικασίες, που θα οδηγήσουν άμεσα σε αποζημιώσεις των πληγέντων όλων των κατηγοριών, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η τοπική κοινωνία και να επανέλθει έτσι σε μια κατάσταση κανονικότητας.