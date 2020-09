Θεσσαλονίκη

Απαγωγή Μαρκέλλας: βανδάλισαν το σπίτι της κατηγορούμενης

Την καταγγελία έκανε ο συνήγορος της 33χρονης στα κοινωνικά δίκτυα. Τί αναφέρει στο κείμενό του.

Σε καταγγελία πως άγνωστοι βανδάλισαν το σπίτι της 33χρονης κατηγορουμένης για την απαγωγή της 10χρονης Μαρκέλλας στη Θεσσαλονίκη προχώρησε ο δικηγόρος της, Βασίλης Νουλέζας.

Συγκεκριμένα, ο συνήγορος της 33χρονης, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει ότι εξουσιοδοτημένος υπάλληλος που πήγε να πάρει τα πράγματα της γυναίκας από το διαμέρισμά της, διαπίστωσε ότι αυτά είχαν χτυπηθεί και καταστραφεί.

«Πρόκειται αναντίρρητα για κακόβουλη προσχεδιασμένη ενέργεια εκδίκησης, για την οποίαν θα υποβληθεί άμεσα μηνυτήρια αναφορά στις Αστυνομικές Αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που εισέβαλαν στην οικία της… Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη είναι απόρροια αποτέλεσμα των υπερβολών και συντονισμένης επίθεσης σε βάρος της στοχοποιημένης εντολέως μου από τα ΜΜΕ και τους Δικηγόρους της οικογένειας, πριν ακόμη λογοδοτήσει στην Δικαιοσύνη», σχολιάζει ο κ. Νουλέζας μεταξύ άλλων.