Καρδίτσα

“Ιανός”: κλειστά σχολεία στην Καρδίτσα

Αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο...

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία του Δήμου Μουζακίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης, αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο των περιοχών του δήμου, κάνοντας δυσχερή έως αδύνατη τη μετακίνηση των μαθητών.

Η Καρδίτσα άλλωστε μετρά δύο νεκρούς, μία αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, επιχειρήσεις, κατοικίες και στην αγροτική παραγωγή, από το πέρασμα της κακοκαιρίας "Ιανός", με την τοπική κοινωνία να μην έχει ακόμα συνέλθει από αυτό το πρωτόγνωρο φυσικό φαινόμενο.