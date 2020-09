Φθιώτιδα

Αυτοκίνητο “απογειώθηκε” στο αντίθετο ρεύμα - Δύο τραυματίες (εικόνες)

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, πέρασε τη διαχωριστική νησίδα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, περίπου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, μετά τα φανάρια του Σερδάρη στην είσοδο της πόλης της Λαμίας.

Αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Αθήνα, από άγνωστη αιτία, μετά τα φανάρια εξετράπη της πορείας του, σκαρφάλωσε στο διαχωριστικό διάζωμα και χτύπησε κολόνα φωτισμού πριν καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να λυγίσει κολόνα φωτισμού και να αποκαλυφθεί η τσιμεντένια βάση της.

Από τα συντρίμμια του αμαξιού ανασύρθηκαν τραυματισμένα δύο άτομα τα οποία και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr