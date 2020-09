Ηράκλειο

Κορονοϊός: Ο παππούς “πλήρωσε τα σπασμένα” για το γλέντι γάμου

Το γλέντι στήθηκε δίπλα στο μέγαρο της Αστυνομίας στο Ηράκλειο της Κρήτης!

Άδοξα έληξε το γλέντι γάμου Ρομά, τη νύχτα της Παρασκευής, στον καταυλισμό της Νέας Αλικαρνασσού...

Καθώς ο καταυλισμός βρίσκεται δίπλα στο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ήταν αναπόφευκτο να διαπιστωθεί άμεσα ότι οι καλεσμένοι ήταν πάνω από 100 –ενώ επιτρέπονται μέχρι 50 - κι ότι δεν τηρούσαν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από την πανδημία, καθώς κανείς δεν φορούσε μάσκα!

Οι νεόνυμφοι είναι ανήλικοι κι έτσι τη γλίτωσαν, όμως τη… νύφη πλήρωσε ο παππούς του γαμπρού που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των αστυνομικών ότι διοργάνωσε το γλέντι. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ.