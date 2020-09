Θεσσαλονίκη

Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη

Ένοπλη συμπλοκή με έναν τραυματία σημειώθηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε για επεισόδιο με πυροβολισμούς επί της οδού Αντιγονιδών. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες και προσήγαγαν τέσσερις άνδρες, από τους οποίους ελέγχεται ένας για εμπλοκή στο συμβάν.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι 32χρονος που φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για αλβανικής καταγωγής άντρα με ποινικό παρελθόν.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.