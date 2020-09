Χανιά

Αστυνομικοί ακινητοποιούν νεαρό που κυκλοφορούσε με όπλο (βίντεο)

Πανικός στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά με νεαρό που κυκλοφορούσε με πιστόλι.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης των Χανίων, μια ανάσα από το Ενετικό λιμάνι, στην οδό Καλλεργών νεαρός άνδρας ο οποίος κυκλοφορούσε με πιστόλι.

Άμεσα οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν με ασφάλεια και τον προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για τα περαιτέρω.

Εκείνη την ώρα στην περιοχή κυκλοφορούσε πολύς κόσμος και ευτυχώς δεν συνέβη κανένα ατύχημα.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr