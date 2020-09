Πρέβεζα

Πυροβολισμοί στη Μυρσίνη: Πέθανε ο 40χρονος τραυματίας – Συνελήφθη ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας ο 48χρονος που πυροβόλησε τον αδερφό του και άλλον έναν άνδρα σε συμπλοκή.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, ο 48χρονος που είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά δύο άτομα σε συμπλοκή στη Μυρσίνη, ο ένας εκ των οποίων κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το PrevezaNews.gr, ο δράστης συνελήφθη κοντά σε ποτάμι στην περιοχή του Σκεπαστού.

Ο 48χρονος, το μεσημέρι του Σαββάτου, είχε πυροβολήσει τον αδερφό του και έναν 40χρονο από το Μεγαδένδρο.

Το περιστατικό έγινε έξω από το σπίτι του στην Άνω Μυρσίνη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες είχαν πιαστεί στα χέρια για προσωπικές διαφορές που είχαν.

Ο 48χρονος αρχικά αποχώρησε από το σημείο και στη συνέχεια επέστρεψε με κυνηγετικό όπλο. Πυροβόλησε αρχικά εναντίον του αδερφού του, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, και στη συνέχεια εναντίον του 40χρονου, που βρίσκονταν λίγα μέτρα μακριά, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι. Ο 40χρονος, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις τελευταίες ώρες, είχαν αναπτυχθεί την ευρύτερη περιοχή και αναζητούσαν τον δράστη. Περισσότεροι από 50 αστυνομικοί συμμετείχαν στις έρευνες.

Τελικά, γύρω στις 14:30 εντοπίστηκε και συνελήφθη σε παραποτάμια περιοχή στο Σκεπαστό.