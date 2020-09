Θεσσαλονίκη

Νεκρός σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Η πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε περιοχή της Λητής.

(φωτογραφία αρχείου)

Μία απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε στη Λητή Ωραιοκάστρου, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτεμάχιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το oraiokastro24.gr.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός του άτυχου ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τον γιο του, ενώ πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, «Σε πυρκαγιά μικρής έκτασης, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του».

