Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Σε ταράτσα πολυκατοικίας συνελήφθη ο δράστης.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Ένοπλος πλησίασε και πυροβόλησε άνδρα έξω από κατάστημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αιματηρό συμβάν έγινε λίγο μετά τις 7 μμ, με δράστη 41χρονο ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 39χρονο, τον οποίο οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι γνώριζε.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο thestival.gr, ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές και τραυμάτισε το θήμα στα πόδια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο

Λίγα λεπτά μετά την ένοπλη επίθεση, ο δράστης συνελήφθη. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε ταράτσα πολυκατοικίας, σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα.