Χανιά

Μηχανοκίνητη πορεία ενάντια στα μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Διαδήλωση μετά μουσικής στα Χανιά της Κρήτης. Οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Την ώρα που η εξάπλωση του κορονοϊού δοκιμάζει τις αντοχές του εθνικού συστήματος υγείας, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες, στα Χανιά της Κρήτης πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία ενάντια στα μέτρα προστασίας.

Η πορεία ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας από τον κόμβο Μουρνιών και συνεχίστηκε στο κέντρο της πόλης. Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν πως δεν είναι αρνητές της μάσκας, αλλά κατήγγειλαν την «καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών».

Μάλιστα, σχολίαζαν πως δεν πρόκειται για τίποτα παραπάνω από μία απλή επιδημία.