Λασιθίου

Καρέ- καρέ η επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο Φαράγγι του Ρίχτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση και ώρες αγωνίας για τη γυναίκα και τον σύζυγό της, που ευτυχώς ήταν ψύχραιμος.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 62χρονης Γαλλίδας τουρίστριας στο φαράγγι του Ρίχτη Σητείας, χθες Δευτέρα, η οποία γλίτωσε με ελαφριά τραύματα.

Η γυναίκα διέσχιζε το φαράγγι με τον σύζυγο της όταν περίπου στα μισά της διαδρομής, λίγο πριν τον καταρράκτη, γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι της και να ακινητοποιηθεί εκεί.

Στο σημείο δεν είχαν σήμα τα κινητά τους και ο σύζυγός της περπάτησε μέχρι καντίνα της περιοχής, όπου ενημέρωσε ντόπιο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν 3 πυροσβέστες του Π/Κ Σητείας και 9 μέλη της ΕΔΕΑΚ που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην 62χρονη τραυματία, προτού ξεκινήσει η επιχείρηση για την απομάκρυνσή της.

Η συντονισμένη επιχείρηση διήρκησε τρεις ώρες και λίγο πριν νυχτώσει, η τραυματίας είχε βγει στην έξοδο του φαραγγιού, όπου την περίμενε το ασθενοφόρο, που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Σητείας.

Πηγή: ekriti.gr