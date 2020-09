Θεσσαλονίκη

Ηλικιωμένοι είχαν στο σπίτι τους αρχαία νομίσματα

Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν στην κατοχή τους δέκα αρχαία νομίσματα.

Δέκα αρχαία νομίσματα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» είχαν στην κατοχή τους δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν χθες 75χρονο ημεδαπό και 70χρονο αλλοδαπό, σε χωριό του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης, καθώς έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του πρώτου όπου φιλοξενούταν ο δεύτερος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 αρχαία νομίσματα (αρχαιοελληνικά, ρωμαϊκά, βυζαντινό και οθωμανικά), τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.