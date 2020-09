Ηράκλειο

Είχε στήσει φυτεία κάνναβης στην αυλή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από την φυτεία οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα μικρό 'οπλοστάσιο".

Συνελήφθη το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο έρευνας στην οικία του και σε περιβάλλοντες χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 κιλό και 67 γραμμάρια κάνναβης, 93 δενδρύλλια κάνναβης,τα οποία καλλιεργούντο επιμελώς μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ύψους έως 2 μέτρων, 3 αποξηραμένα δενδρύλλια κάνναβης, 17 κλαδιά κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,6,5 γραμμάρια σπόρων κάνναβης και τρίφτες κάνναβης. Επιπλέον εντοπίστηκαν κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια, ένα αεροβόλο, ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων, αλλά και ναρκωτικά δισκία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.