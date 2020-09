Κοζάνη

Θρίλερ με “ταμπουρωμένο” πατέρα που αρνείτο να δώσει το παιδί στη μητέρα του

Πολύωρη επιχείρηση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής για να πεισθεί ο άνδρας να παραδώσει το παιδί. Το χρονικό της υπόθεσης...

Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Πτολεμαΐδα όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για άνδρα "ταμπουρωμένο" στο σπίτι του, αρνούμενο να επιστρέψει το ανήλικο παιδί του στην μητέρα του, με την οποία βρίσκονται σε διάσταση.

Ο πατέρας, που φέρεται να είχε πάρει το παιδί για μία ημέρα, με τη συγκατάθεση της μητέρας του, αρνήθηκε να το επιστρέψει σε εκείνη και έτσι ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ προσπάθησαν να τον πείσουν να παραδοθεί, ωστόσο αυτός δεν ανταποκρινόταν. Στο σημείο έσπευσε κι η Πυροσβεστική με κλιμακοφόρο όχημα, ώστε οι αστυνομικοί να επιχειρήσουν από το μπαλκόνι.

Η αστυνομική επιχείρηση, που διήρκησε περισσότερο από δύο ώρες, είχε αίσιο τέλος. Ο άνδρας συνελήφθη κι οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, με το παίδι να είναι καλά στην υγεία του και να επιστρέφει στη μητέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τοπικά Μέσα αρχικά ανέφεραν ότι ο άνδρας απειλούσε να πετάξει το παιδί από το μπαλκόνι και ότι κρατούσε μαχαίρι. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται...

Πηγή: kozan.gr