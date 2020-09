Λάρισα

Ανήλικος κατήγγειλε βιασμό από φίλο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία του ανήλικου και οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη.

Έναν 28χρονο άνδρα πακιστανικής καταγωγής αναζητά η ΕΛ.ΑΣ., αφού 17χρονος ομοεθνής του κατήγγειλε ότι τον βίασε.

Ο 28χρονος φιλοξενείτο στο σπίτι του ανήλικου, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 17χρονου, ο νεαρός φιλοξενούμενός του τον βίασε υπό την απειλή μαχαιριού, στο ύψος της πολυσύχναστης γέφυρας των Ναϊάδων.

Λίγες ώρες αργότερα ο ανήλικος κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας τα όσα βίωσε, με την ΕΛΑΣ να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου.

Πηγή: eleftheria.gr