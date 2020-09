Τρίκαλα

Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσματα σε γάμο

Καλεσμένοι που παρέστησαν στο μυστήριο βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές στα Τρίκαλα. Τρία άτομα που παρέστησαν στο μυστήριο βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροροφίες, αρχικά βρέθηκε θετική μια κοπέλα -από άλλη πόλη- καθώς και δυο καλεσμένοι οι οποίοι παρέστησαν στο τραπέζι πριν το γάμο.

Τα τεστ έγιναν σε ιδιωτικά εργαστήρια και βγήκαν θετικά. Από σήμερα Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η ιχνηλάτηση στις στενές επαφές των νοσούντων.

Πηγή: trikalavoice.gr