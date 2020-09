Θεσσαλονίκη

Μαθητική πορεία στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Πορεία στο κέντρο της πόλης έκαναν οι καταληψίες μαθητές. Τα αιτήματά τους.

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μαθητές σχολείων της πόλης, στα οποία πραγματοποιούνται καταλήψεις. Με κεντρικό σύνθημα «η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία, δώστε λεφτά για την παιδεία», οι μαθητές διαδήλωσαν ζητώντας αύξηση των δαπανών για την παιδεία, προσλήψεις εκπαιδευτικών για τη λειτουργία τμημάτων των 15 ατόμων, καθώς και μόνιμου προσωπικού για την καθαριότητα στα σχολεία, αλλά και κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου στην Πλατεία Δικαστηρίων και μέσω των Οδών Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Αριστοτέλους, Εγνατίας, Βενιζέλου κατέληξε στο ΥΜΑΘ, όπου αντιπροσωπεία των μαθητών επέδωσε στη διευθύντρια του γραφείου του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θόδωρου Καράογλου ψήφισμα με τα αιτήματα τους.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και μέλη φοιτητικών συλλόγων της πόλης.

Μετά το τέλος της πορείας οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για να συντονίσουν τις επόμενες δράσεις τους. Νωρίτερα μαθητές της Γ' Λυκείου σχολείων που τελούν υπό κατάληψη -εκπρόσωποι των εκλεγμένων την προηγούμενη σχολική χρονιά 15μελων συμβουλίων, καθώς φέτος δεν έχουν αναδειχθεί ακόμη τα νέα συμβούλια- μετέβησαν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και ενημέρωσαν τον περιφερειακό διευθυντή Αλέξανδρο Κόπτση για τα κοινά αιτήματα των καταλήψεων, όσο και για επιμέρους ζητήματα σχολικών μονάδων σε σχέση με την καταλληλότητα αιθουσών, ολιγομελή τμήματα κατεύθυνσης, περιπτώσεις ελλείψεων σε αντισηπτικά. Ο περιφερειακός διευθυντής κατέγραψε τα ζητήματα που μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και κάλεσε τους μαθητές να ανοίξουν τα σχολεία και να εκλέξουν 15μελη συμβούλια, ώστε ο διάλογος να γίνει συντεταγμένα.