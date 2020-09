Μαγνησία

Νεκρός πυροσβέστης: τον χτύπησε η μάνικα στο κεφάλι

Τραγικός θάνατος νεαρού Πυροσβέστη εν ώρα εργασίας. Πώς έγινε το θανατηφόρο ατύχημα...

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου! Ένας νεαρός Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα πλύσης του οδοστρώματος, έξω από σπίτι!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστες, κάτω από άγνωστες συνθήκες, χτύπησε στο κεφάλι με τη μάνικα, που ξέφυγε από τα χέρια του λόγω της πίεσης του νερού.

Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων του, ο άτυχος πυροσβέστης δεν αντιδρούσε, ενώ στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου μεταφέρθηκε άμεσα, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

"Φως" στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, καθώς δεν μπορούν να αποκλειστούν και τα παθολογικά αίτια, αν και ο άτυχος άνδρας φέρει τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Πηγή: magnesianews.gr