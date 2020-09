Κέρκυρα

Κακοκαιρία “χτυπά” την Κέρκυρα (βίντεο)

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν το νησί. Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές και κλειστά σχολεία.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από το πρωί την Κέρκυρα και σε πολλά σημεία σημειώνονται σφοδρές καταιγίδες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού δέχθηκε από το πρωί αρκετές κλήσεις παρεμβάσεις, δύο εξ αυτών στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ επέμβαση της υπηρεσίας χρειάστηκε και στη Λάκκα των Παξών.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας αποφάσισε το γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις στην Κασσιώπη, να παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα σταμάτησαν σήμερα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα στο εν λόγω γυμνάσιο, για λόγους προληπτικούς και ασφάλειας των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

Από την έντονη κακοκαιρία που επικρατεί και αυτή την ώρα στο νησί σημειώθηκαν αρκετές πτώσεις δέντρων κυρίως στον βορρά, ενώ από πτώση δέντρου σε καλώδια της ΔΕΗ, στην περιοχή Βίγγλα Σινιών, διακόπηκε για αρκετή ώρα και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με την ΕΜΥ φέρεται να συνεχίζονται στην Κέρκυρα και στους Παξούς, ενώ αναμένεται να συνοδεύονται, πρόσκαιρα, από ισχυρούς ανέμους και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Από τη μεριά της, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Βίντεο: corfutvnews