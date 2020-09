Καρδίτσα

Καρδίτσα: αποκλεισμένοι 80 κάτοικοι στο Ανθοχώρι (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Π. Τσίγκας ζήτησε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, να φτιαχτεί η γέφυρα που κατέρρευσε από το πέρασμα του "Ιανού".