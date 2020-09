Ηλεία

Κακοκαιρία “χτύπησε” την Ηλεία - Ξεριζώθηκαν δέντρα, τραυματίστηκε 32χρονη (εικόνες)

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση δέντρου. Μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Μία 32χρονη αλλοδαπή τουρίστρια τραυματίστηκε τα ξημερώματα, όταν έπεσε δέντρο, λόγω της κακοκαιρίας, πάνω στη σκηνή που διέμενε σε κάμπινγκ, στον Δήμο Ζαχάρως, στην Ηλεία. Αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν κάταγμα στο πόδι.

Εν τω μεταξύ, η κακοκαιρία που έπληξε τα ξημερώματα παραλιακές περιοχές της νότιας Ηλείας, κοντά στα όρια με τον νομό Μεσσηνίας, προκάλεσε προβλήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, «εξ' αιτίας της καταιγίδας και του ανεμοστρόβιλου προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου στον Δήμο Ζαχάρως, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση λόγω πτώσης στύλων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Επίσης, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, «μάς έχουν αναφερθεί μεμονωμένες καταστροφές σε θερμοκήπια της περιοχής».

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκετην Τετάρτη (23/9)α πό την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, πρόσκαιρα την Ήπειρο και βαθμιαία τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Φωτογραφίες: iliaLive