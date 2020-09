Μαγνησία

Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Ακόμα μία τραγωδία στην άσφαλτο, αυτήν τη φορά με θύμα έναν νεαρό άνδρα.

Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας νεαρός.

Το δυστύχημα σημειώθηκε έξω από το Βόλο, όταν ένα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Αγχίαλο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ο νεαρός φορούσε κράνος, όμως η σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν άφησε περιθώρια.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ υπήρξε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί και την έρευνα έχει αναλάβει η Τροχαία Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr