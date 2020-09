Φθιώτιδα

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στην Αταλάντη

Έκκληση από το Δήμο Λοκρών οι κάτοικοι της Αταλάντης να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού...

Πέντε νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην Αταλάντη μετά την ιχνηλάτηση των επαφών της μητέρας και του μωρού που είχαν βρεθεί πρόσφατα θετικοί στον Covid-19.

Ο Δήμος Λοκρών με ανάρτησή του παρακαλεί τους κατοίκους να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

«Στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επαφών των πρόσφατων δύο θετικών κρουσμάτων στην Αταλάντη διαγνώστηκαν σήμερα 5 νέα θετικά δείγματα σε COVID-19. Ήδη έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών των νέων κρουσμάτων. Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Αταλάντης να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα προφύλαξης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοιού...» αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Πηγή: lamiareport.gr