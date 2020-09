Σέρρες

Μαθήτρια αυτομαχαιρώθηκε μέσα σε σχολείο

Μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της και χωρίς κανένα δισταγμό, η ανήλικη έβγαλε μαχαίρι και τραυματίστηκε.

Μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της και χωρίς κανένα δισταγμό, η ανήλικη αυτοτραυματίστηκε... Η 17χρονη μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη αφού ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με συμμαθητή της, στο προαύλιο του του σχολείου, έβγαλε από το σχολικό της σακίδιο ένα μαχαίρι που κουβαλούσε και αυτοτραυματίστηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η ανήλικη πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τονίζεται ότι μετά το παράξενο περιστατικό οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου απέχουν από τα μαθήματά τους.

Πηγή: thestival.gr