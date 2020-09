Βοιωτία

Θήβα: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων (βίντεο)

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκε καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο 9 ο χιλιόμετρο Θηβών-Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το “Ράδιο Θήβα”, επικαλούμενο μαρτυρία ενός εκ των τραυματιών, ένα Ι.Χ. που πήγαινε προς Χαλκίδα, έκανε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. που πήγαινε προς την Θήβα, ενώ ένα τρίτο όχημα που ακολουθούσε, συγκρούστηκε επίσης.

Στο αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Θήβα επέβαιναν τέσσερα άτομα, δύο γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά στο σαγόνι, αλλά ευτυχώς τα παιδιά και η γυναίκα του είναι καλά στην υγεία τους. Η οδηγός του τρίτου οχήματος, φαίνεται πως τραυματίστηκε στο πόδι της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, αλλά και του ΕΚΑΒ.