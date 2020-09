Θεσσαλονίκη

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Στο νοσοκομείο 12 άτομα, τα οποία απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής. Ποια η κατάστασή τους. Ποια τα αίτια της φωτιάς.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Σωκράτους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 από άγνωστη ακόμα αιτία και αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε εκκένωση της πολυκατοικίας.

Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 12 ένοικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από ταράτσα σε ταράτσα. Όλοι τους χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, ενώ ένας από αυτούς διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Τα υπόλοιπα 11 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 02:30 και αφού έδωσαν μάχη με το χρόνο 24 πυροσβέστες με 8 υδροφόρα οχήματα. Το διαμέρισμα κάηκε ολοσχερώς, ενώ “φως” στα ακριβή αίτια της φωτιάς αναμένεται να ρίξει η προανάκριση που διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.





Πηγή: thestival.gr