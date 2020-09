Φθιώτιδα

Καμένα Βούρλα: Ένταση με ανήλικους πρόσφυγες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν οι κάτοικοι. Οργισμένοι αντίδραση από τον Νότη Μηταράκη.

Επεισόδιο με τους φιλοξενούμενους ανήλικους στα Καμένα Βούρλα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Οπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ορισμένοι από τους ανήλικους πρόσφυγες άρχισαν να πετούν πράγματα και να προκαλούν φασαρία, ενώ έξω από τον χώρο βρίσκονταν και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο επεισόδιο

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη για να ελέγξει την κατάσταση ώστε να μην εκτραχυνθεί και το επεισόδιο φαίνεται να έλαβε τέλος λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Νέες κινητοποιήσεις από τους κατοίκους

Μετά τη διαμαρτυρία για την εγκατάσταση μεταναστών και το κλείσιμο της Εθνικής Οδού, κάτοικοι στα Καμένα Βούρλα προαναγγέλλουν νέες κινητοποιήσεις για σήμερα. Όπως διαμηνύουν, με ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι θα προχωρήσουν εκ νέου στο κλείσιμο της εθνικής οδού στο ύψος, αυτή τη φορά, των διοδίων της Αγίας Τριάδας.

Την Τετάρτη έφτασαν στα Καμένα Βούρλα δύο λεωφορεία που μετέφεραν 39 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα προκειμένου να εγκατασταθούν σε τοπικό ξενοδοχείο, που έχει μισθωθεί από τον ΔΟΜ.

Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο οι κάτοικοι αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή, γιατί όπως επισημαίνουν, το ξενοδοχείο που μισθώθηκε βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα σχολεία νηπίων και μικρών παιδιών.

Οργισμένη αντίδραση Μηταράκη κατά των κατοίκων

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ο οποίος μιλώντας στο Open TV, έβαλε κατά των κατοίκων των Καμμένων Βούρλων, που αντιτίθενται στην εγκατάσταση 100 προσφύγων σε ξενοδοχείο της περιοχής. «Πράγματι, δεν ενημερώθηκαν, λαμβάνω γι αυτό την ευθύνη» ανέφερε ο υπουργός κι εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για τη στάση που τήρησαν κατηγορώντας τους για «έλλειψη ανθρωπισμού. Εμπόδισαν ακόμη και το φαγητό στα παιδιά» είπε σε έντονο ύφος ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: «Λέμε "όχι" σε συμπεριφορές Καμένων Βούρλων. Ο Δήμαρχος δεν ελέγχει τον κόσμο. Εκφράζω τη λύπη μου για τα ακραία φαινόμενα στα Καμένα Βούρλα» πρόσθεσε.