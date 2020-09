Ηράκλειο

Πέθανε ο ανήλικος που χτυπήθηκε από ΙΧ ενώ έκανε πατίνι

Το παιδί εκινείτο με ηλεκτρικό πατίνι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στις ρόδες αυτοκινήτου.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή το 11 ετών αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην περιοχή της Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στις ρόδες αυτοκινήτου.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε, σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλευόταν για δύο ημέρες.

Ωστόσο, το άτυχο παιδί δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.