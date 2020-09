Κορινθία

“Δάσος” από δενδρύλλια κάνναβης έως 2,50 μέτρα στην Κορινθία (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε η φυτεία από τους αστυνομικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε αρχίσει και η “συγκομιδή” από τους καλλιεργητές.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων εξερεύνησης περιοχών πρόσφορων για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και καταστολής της δράσης καλλιεργητών, εντόπισε σε χαράδρα στην Κορινθία, φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης.

Το πρωί της Πέμπτης έγινε αστυνομική επιχείρηση, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου. Εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 340 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 40 εκατοστά μέχρι 2,5 μέτρα.

Ακόμη, βρέθηκαν 40 κλώνοι κάνναβης αποψιλωμένοι, σημάδι ότι οι καλλιεργητές είχαν αρχίσει την «συγκομιδή».

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ενεργείται προανάκριση για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών.