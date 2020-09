Αιτωλοακαρνανία

Χειροπέδες σε 20χρονο για ληστείες

Ο νεαρός μαζί με τέσσερις συνεργούς με την βία άρπαζαν χρήματα από εργάτες.

Στην σύλληψη ενός 20χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ληστείες σε βάρος αλλοδαπών εργατών γης, προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση που οργάνωσε στο Μεσολόγγι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος, μαζί με τέσσερις συνεργούς του, είχαν επιτεθεί στα μέσα του περασμένου Μαρτίου εναντίον δύο αλλοδαπών εργατών γης, που κινούνταν πεζοί στο Νεοχώρι και στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, όπου με την άσκηση σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν συνολικά 320 ευρώ.

Η σύλληψη του 20χρονου έγινε στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Μεσολογγίου.