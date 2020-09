Πέλλα

Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικης από συμμαθήτριές της

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός 13χρονης από ομάδα ανήλικων κοριτσιών στα Γιαννιτσά. Η οικογένεια της μικρής αναμένεται να καταθέσει μήνυση.

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο το βράδυ. Όπως αναφέρει η υπεράσπιση της οικογένειας της 13χρονης, στο προαύλιο του σχολείο και χωρίς καμία αφορμή, τέσσερα κορίτσια από 13 έως 15 ετών ξυλοκόπησαν άγρια το κορίτσι.

Μάλιστα χρειάστηκε η νοσηλεία της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το κοριτσάκι επέστρεψε στο σπίτι του, ωστόσο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η δικηγόρος αναμένεται να καταθέσει μήνυση την Δευτέρα προκειμένου να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.