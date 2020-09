Ηράκλειο

Πατέρας Μελίνας: Το παιδί μου έγινε “θυσία” για να αλλάξουν πράγματα στο ΕΣΥ

Πέντε χρόνια μετά την τραγωδία στο χειρουργείο, δικάζεται η αναισθησιολόγος για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τι κατέθεσαν οι γονείς του αδικοχαμένου κοριτσιού.

Με την ανάγνωση των ονομάτων των μαρτύρων και με πρώτη κατάθεση αυτή του πατέρα, Μανόλη Παρασκάκη, ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της μικρής Μελίνας, η οποία είχε αφήσει την τελευταία της πνοή στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015, μετά από χειρουργική επέμβαση ρουτίνας στην οποία είχε υποβληθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου κάθεται η αναισθησιολόγος, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της 4χρονης, μετά από χειρουργική επέμβαση για κρεατάκια. Μετά την κατάθεση των γονέων, ακολούθησε αυτή της Διευθύντριας της ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Οκτωβρίου.

Στην κατάθεσή του, ο Μανόλης Παρασκάκης περιέγραψε την ημέρα εκείνη, με απόλυτη ψυχραιμία αλλά και συχνό κόμπιασμα στη φωνή, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές που έκλαψε, όπως μεταδίδει το cretalive.gr. Είπε ότι είχαν κάνει με θρησκευτική ευλάβεια όσα τους είπαν οι γιατροί για την προετοιμασία και ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος ήταν απόλυτα καθαρός. Ανέφερε ότι καθυστερούσαν να βγουν και ότι αντιλήφθηκε πανικόβλητες νοσοκόμες. Τελικά, όπως είπε, βγήκε ο χειρουργός και τους ενημέρωσε ότι το παιδί προσπάθησαν να το ξυπνήσουν δυο φορές, δεν μπορούσαν και ότι κάνει βρογχοσπασμό.

«Ρώτησα σαν πατέρας αν κινδυνεύει το παιδί μου. Με καθησύχασαν. Αν ήξερα ότι η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος θα αναλάμβανε το παιδί μου, μετά από αυτά που άκουσα ότι έκανε χρήση πεθιδίνης, δεν θα το πήγαινα σε αυτήν. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποδείξω ότι έχει σχέση με αυτήν την κατάσταση. Το παιδί μου το αντιμετώπισε με λάθος τρόπο», είπε μεταξύ άλλων.

«Το παιδί μου έγινε θυσία για αλλάξουν κάποια πράγματα - όπως μαθαίνω - στο ΕΣΥ σχετικά με τον προεγχειρητικό έλεγχο των παιδιών και την εκπαίδευση των αναισθησιολόγων. Το να κάνει ένα παιδί βρογχοσπασμό δεν είναι σπάνιο, το θέμα είναι πως αντιμετωπίστηκε αυτό», υπογράμμισε ο πατέρας της Μελίνας.

«Σας είπαν ψέματα»

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν και η κατάθεση της μητέρας της Μελίνας, η οποία, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε κι εκείνη με τη σειρά της την ημέρα που όλα τελείωσαν για την μικρή της κόρη.

Ανέφερε όσα και ο άνδρας της, επισημαίνοντας πως η ενημέρωση που είχαν στο Βενιζέλειο ήταν: «Το παιδί σας δεν ξυπνάει, δεν υπάρχει ένδειξη ότι κινδυνεύει και για τη δίκη της ασφάλεια θα μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ».

Τόνισε, όμως, ότι όταν έφθασαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σαν τρελοί» και είπαν στη γιατρό που τους ενημέρωσε εκεί ότι το παιδί δεν κινδυνεύει - με βάση την ενημέρωση που είχαν από το Βενιζέλειο - εκείνη γύρισε και τους είπε: «Σας είπαν ψέματα».

Η συγκεκριμένη γιατρός, που είναι σήμερα Διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων και την επίμαχη περίοδο ήταν Επιμελήτρια Α, ήταν και η επόμενη μάρτυρας, με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου να την ρωτά: «Όταν εσείς ενημερώσατε τους γονείς, στην πρώτη ενημέρωση, τους είπατε “σας είπαν ψέματα”»;

Η μάρτυρας απάντησε: «Δεν θυμάμαι να έχω πει κάτι τέτοιο. Στα τόσα χρόνια που δουλεύω αποφεύγω τέτοιες ακραίες εκφράσεις».

Λίγο αργότερα η ίδια δήλωσε: «Τους είπα “όχι, δεν είναι έτσι που σας είπαν. Το παιδί έχει πάνω από 90% πιθανότητα να πεθάνει”, αυτό τους είπα, τώρα που τα φέρνω στο μυαλό μου, μας έφεραν ένα παιδί ωχρό, ψυχρό, χωρίς σημεία κυκλοφορίας, που έκανε μπροστά μας ανακοπή».

Πολλές οι ερωτήσεις Εισαγγελέα και έδρας

Στην Διευθύντρια της ΜΕΘ έγιναν πολλές ερωτήσεις τόσο από την πλευρά του Εισαγγελέα όσο και από την Πρόεδρο της Έδρας και τους δικαστές, σε μια υπερπροσπάθεια να αποσαφηνιστεί όσο το δυνατό καλύτερα τι ήταν αυτό που οδήγησε στη μοιραία για την 4χρονη κατάληξη της χειρουργικής επέμβασης.

Μεταξύ άλλων, η εντατικολόγος ρωτήθηκε για το τι μπορεί να προκάλεσε τον βρογχοσπασμό, αν έπρεπε να χορηγηθεί στο παιδί αδρεναλίνη, πόσες φορές και σε ποιες ποσότητες, σύμφωνα πάντα με το σχετικό πρωτόκολλο και τους αλγόριθμους.